Galaxy S21-serie krijgt september-update; S20 FE en S20-serie met extra update

Meerdere toestellen van Samsung worden bijgewerkt met een nieuwe update. De smartphones waar het nu om gaat zijn de modellen uit de Galaxy S21-serie en de Galaxy S20 FE. Daarnaast heeft Samsung ook voor de Galaxy S20-serie nog een nieuwe update klaargezet.

Updates voor Samsung

Allereerst is de Samsung Galaxy S21-serie aan de beurt. Nadat Rob ons eerder al liet weten dat de update voor de Galaxy S22-serie beschikbaar is, laat hij ook weten dat het voor de S21-serie beschikbaar is. Gebruikers krijgen beveiligingsupdate september aangeboden. Deze update pakt enkele tientallen kwetsbaarheden aan in Android, maar daarbij ook in Samsung specifieke zaken. De update is er voor de Galaxy S21, S21+ en S21 Ultra. De S21 FE is op een later moment aan de beurt.

Updates zijn er ook voor vier andere modellen. Het gaat om de Samsung Galaxy S20 FE en de Galaxy S20-serie, bestaande uit de S20, S20+ en de S20 Ultra. De vier modellen worden volgens Jarno bijgewerkt met een update die enkele verbeteringen brengt. Dit is nog niet de security-patch van september, maar een tussentijdse update. Samsung belooft hierbij verbeteringen in de algehele stabiliteit en ook worden verschillende Samsung-apps bijgewerkt naar een nieuwe versie. Het is een flinke update met een grootte van circa 1,3GB.

Wanneer je de update voor je toestel kunt downloaden, krijg je hiervan een notificatie op je smartphone. Je kunt ook handmatig controleren op updates. Dit kun je doen via Instellingen > Software-update.

