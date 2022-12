Nokia X20 krijgt december-update; extra update voor Galaxy S20-serie

Nokia en Samsung stellen een nieuwe update beschikbaar voor hun devices. We zien de december-update klaarstaan voor de Nokia X20. Verder heeft Samsung een nieuwe update klaargezet voor de Samsung Galaxy S20-serie. Deze reeks werd onlangs al voorzien van een nieuwe update.

Update voor Nokia

Bij Nokia hebben ze de smaak te pakken met het updaten van de toestellen. Nadat eerder al de Android 13-update uitgerold werd naar onder andere de Nokia X20, krijgt de smartphone nu de volgende update. Marcel laat aan DroidApp weten dat zijn smartphone bijgewerkt wordt met beveiligingsupdate december 2022. Dit is de meest recente patch die door Google is vrijgegeven. De update brengt enkele tientallen patches naar het Android-systeem, waardoor de beveiliging van je Nokia X20 weer helemaal up-to-date is. De update heeft een grootte van 94,06MB en wordt vanaf nu aangeboden.

Galaxy S20-serie met nieuwe update

Samsung heeft voor de Galaxy S20-modellen ook nog een nieuwe update uitgerold. Dit laat Theo aan ons weten. Zijn Samsung wordt bijgewerkt met een vrij flinke update van bijna 455MB groot. Als we kijken naar de changelog dan wordt gesproken over een verbetering van de beveiliging en de algehele stabiliteit. Het brengt in ieder geval geen nieuwe beveiligingsupdate, want de telefoon werd eerder deze maand al voorzien van de update naar december. Nieuw is in ieder geval de Onderhoudsstand die eerder al naar andere Samsung-toestellen werd uitgerold. Wat er verder nieuw is, is niet helemaal duidelijk, maar mocht je wat opvallen, laat het dan zeker weten. De update wordt uitgerold naar de Samsung Galaxy S20, S20+ en S20 Ultra.

Nokia X20 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 323,00 euro

Samsung Galaxy S20 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 543,00 euro

Samsung Galaxy S20+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 550,00 euro