Samsung Galaxy A54, S20 FE en Moto G82 krijgen augustus-update

Een nieuwe update wordt uitgerold voor drie smartphones. Eén Motorola en twee toestellen van Samsung worden voorzien van een nieuwe security-patch. De details zetten we op een rij.

Updates voor Samsung en Motorola

We hebben weer verschillende tips binnengekregen van onze lezers. Het gaat over updates die vanaf nu beschikbaar zijn voor de verschillende modellen. Dit horen we van Rob, Evert en Atse, die berichten over de beveiligingsupdate augustus 2024. Allereerst de update bij Motorola. Bij dat merk is de update beschikbaar voor de Moto G82. Als we kijken naar de changelog zien we verder geen vernieuwingen of grote veranderingen. Enkel de nieuwe security-patch.

Bij Samsung is de augustus-update beschikbaar voor de Samsung Galaxy A54 en de Galaxy S20 FE. De twee modellen worden zien de update vanaf nu binnenkomen. Bovenop de verbeteringen van Google, zijn ook eigen patches van Samsung toegevoegd aan de update.

Je krijgt een melding op je toestel als je de update kunt downloaden op je smartphone. In de instellingen kun je eventueel ook handmatig controleren op updates.

