Samsung Galaxy Note 10-serie krijgt juni-patch; Nokia 8.1 en 8.3 mei-update

Vier toestellen worden bijgewerkt met een nieuwe beveiligingsupdate. De nieuwe update is er voor de Samsung Galaxy Note 10-serie, en er staan ook updates klaar voor de Nokia 8.1 en Nokia 8.3.

Updates voor Note 10-serie

De Samsung Galaxy Note 10 en Galaxy Note 10+ worden allebei bijgewerkt met een nieuwe security-patch. Samsung heeft voor de twee toestellen beveiligingsupdate juni 2021 klaargezet. Uit de changelog, die Jan ons stuurt, komt naar voren dat er geen verdere veranderingen zijn doorgevoerd; alleen de nieuwe beveiligingsupdate wordt meegeleverd. Eerder al werd de update voor andere smartphones uitgerold. Bovenop de patches van Google heeft Samsung zelf ook nog patches beschikbaar gesteld.

Nokia

Ook bij Nokia is begonnen met het verspreiden van updates voor de 8-serie. Er is gestart met het verspreiden van beveiligingsupdate mei 2021 voor twee toestellen. De update kan gedownload worden voor de Nokia 8.1 en de Nokia 8.3. Beide smartphones krijgen de update vanaf nu, maar het kan even duren totdat iedereen hem heeft; omdat de update in stappen wordt uitgerold. Er zijn zover bekend geen andere nieuwe functies toegevoegd.

