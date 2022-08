Samsung Galaxy S20 FE ontvangt augustus-patch; Galaxy S10 juli-update

Verschillende Samsung-toestellen hebben reeds de augustus-update ontvangen. Nu is het tijd voor de volgende telefoon die de update krijgt; de Samsung Galaxy S20 FE.

Galaxy S20 FE: beveiligingsupdate augustus

Begin deze maand werd beveiligingsupdate augustus vrijgeven door Google. Samsung was er als de kippen bij door eind juli al te beginnen met het verspreiden van deze update voor de S22-serie. In de afgelopen weken zijn meer toestellen van de fabrikant bijgewerkt met deze beveiligingsupdate. Nu is het volgende toestel aan de beurt.

Richard meldt ons dat zijn Samsung Galaxy S20 FE de update heeft mogen ontvangen. We zien naast de nieuwe patch, ook dat de stabiliteit van het toestel is verbeterd en dat enkele Samsung-apps op het toestel zijn bijgewerkt naar een nieuwere versie. Dit alles zorgt voor een update met een omvang van 899,55MB. Er worden zover bekend verder geen nieuwe functies of grote veranderingen doorgevoerd.

De update voor de Samsung Galaxy S20 FE wordt vanaf nu uitgerold, en is als eerst beschikbaar voor de 5G-versie.

Galaxy S10

Voor de drie toestellen uit de Samsung Galaxy S10-serie wordt eveneens een update verspreid. Frank laat ons weten dat zijn Galaxy S10 geüpdatet wordt naar beveiligingsupdate juli. Deze update komt ook gelijk beschikbaar voor de Samsung Galaxy S10e en de Galaxy S10+. In de changelog zien we dat nog meer zaken zijn aangepakt. Er zijn verbeteringen voor de Bluetooth-verbinding, de camera en de algehele stabiliteit van het toestel. Dit alles resulteert in een update van 419,99MB.

Wanneer je de update kunt downloaden, krijg je hiervan een melding op je smartphone.

