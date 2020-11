Samsung Galaxy S20 en Nokia 5.3: beveiligingsupdate van november 2020 wordt uitgerold

Samsung rolt een nieuwe november-patch uit voor de Galaxy S20. Ook Nokia heeft een nieuwe security-patch klaarstaan voor de Nokia 5.3. De gunstig geprijsde smartphone wordt bijgewerkt met de nieuwste beveiligingsupdate die voor Android beschikbaar is.

November-patch voor Nokia 5.3

Sinds mei dit jaar is de Nokia 5.3 te koop in Nederland. HMD Global doet goede zaken met het toestel, en niet geheel onterecht. In onze Nokia 5.3 review waren we al enthousiast over de smartphone van de van oorsprong Finse fabrikant. Eind oktober bracht de fabrikant al de oktober-update uit voor de 5.3, nu is het tijd voor een volgende update.

Voor de Nokia 5.3 wordt beveiligingsupdate november 2020 uitgerold. Dit laat Richard ons weten. Nokia is hiermee dus lekker op tijd, terwijl gebruikers op de oktober-update langer moesten wachten. De november-update is echt maar een kleintje. Er worden tientallen kwetsbaarheden aangepakt, maar de grootte van de update komt uit op 7,35MB.

Samsung Galaxy S20-serie

De Samsung Galaxy S20-serie is ook bijgewerkt met een nieuwe update. DroidApp-lezers Theo, Fijke en Jan laten dit ons weten. Het gaat om de november-patch waarbij deze een grootte heeft van 145,6 MB. Zover bekend betreft dit alleen een security-patch en worden er verder geen andere verbeteringen doorgevoerd. Het is nu wachten op mogelijk de update naar Android 11 met One UI 3.0.

Wanneer de update gedownload kan worden voor jouw device, krijg je hiervan een melding op je toestel.

