Android Update Bulletin week 24: deze toestellen kregen updates

Een nieuw Android Update Bulletin hebben we voor je klaarstaan. Voor verschillende toestellen zijn in week 24 updates uitgerold. Die zetten we op een rij.

Android updates in week 24

In de vierentwintigste week van het jaar zijn weer meerdere updates verschenen. Het was sowieso een week met updatenieuws. DroidApp onthulde het waardeloze updatebeleid van Sony, Google bracht de Pixel Feature Drop juni uit en ook was er de Google Play systeemupdate van juni. Verder was er informatie over de eigen patches van Samsung.

Heb je ook een update ontvangen, dan horen we het heel graag. Stuur ons een mailtje, samen met een screenshot naar redactie apenstaartje DroidApp.nl. Dan kunnen wij hem meenemen in de berichtgeving! Extra toevoeging over de Google Play systeemupdates: omdat deze per toestel verschillend uitgerold worden (dus niet eens per model) is dit erg specifiek, daarom schrijven we hier niet over. Uiteraard schrijven we wel over de systeemupdates zelf.

In het overzicht hieronder zetten we op een rij welke toestellen in week 24 geüpdatet zijn.

Nokia

Nokia G20: beveiligingsupdate mei

Nokia 5.3: beveiligingsupdate april en mei

Samsung