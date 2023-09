Android Update Bulletin week 36: deze toestellen kregen updates

In het Android Update Bulletin zetten we op een rijtje welke updates er afgelopen week zijn verschenen. In week 36 hebben fabrikanten ook weer uitgepakt met updates. Welke toestellen zijn bijgewerkt met een nieuwe versie?

Android updates in week 36

Het was een week met weer aardig wat updates. Allereerst zijn er een paar toestellen bijgewerkt met beveiligingsupdate september, maar ook andere updates zijn aangereikt; zoals Android 13. De smartphones, tablets en andere apparaten die voorzien zijn van een update, hebben we op een rijtje gezet in deze editie van het Android Update Bulletin. Tevens is Android Feature Drop september aangekondigd, met nieuwe functies voor je device.

Heb je ook een beveiligings- of Android-update ontvangen, dan horen we dat graag! Stuur ons een mailtje, samen met een screenshot naar redactie@DroidApp.nl. Dan nemen we je bericht mee in onze berichtgeving.

Garmin

Nothing

Nothing Phone 1: Nothing OS 2.0

Samsung

Xiaomi