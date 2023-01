Samsung Galaxy S20-serie ontvangt ook beveiligingsupdate januari

Goed nieuws is er voor de bezitters van de Samsung Galaxy S20-serie. Voor de start van het weekend rolt Samsung nog een update uit voor de drie modellen uit de serie. Het is de januari-update.

Januari-update voor Galaxy S20

Gisteren werden de drie modellen uit de Samsung Galaxy S22-serie al bijgewerkt met de beveiligingsupdate van januari, en eerder al de S21-serie. Nu is het tijd voor een andere reeks die bijgewerkt wordt met de update. Theo meldt aan DroidApp dat zijn Samsung Galaxy S20+ de update heeft mogen ontvangen naar beveiligingsupdate januari. Dit is de meest recente security-patch die voor Android te downloaden is.

Niet alleen voor de Samsung Galaxy S20+ is de update van januari beschikbaar. Ook andere de Samsung Galaxy S20 en de Galaxy S20 Ultra krijgen de update vanaf nu aangeboden. Voor de Galaxy S20 FE wordt een andere cyclus aangehouden, waardoor dat toestel de update binnenkort binnen zal krijgen.

De changelog meldt alleen de verbetering in de beveiliging, wat dus de beveiligingsupdate is. Verder zijn er geen nieuwe functies of grote veranderingen doorgevoerd. Wel heeft Samsung bovenop de patches van Google ook nog de eigen Samsung-patches doorgevoerd. In totaal heeft de update een grootte van 183,82MB.

Samsung Galaxy S20 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 547,00 euro

Samsung Galaxy S20+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 607,00 euro