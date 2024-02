Samsung lekt Galaxy Fit 3 opnieuw: wanneer komt de nieuwe smartband?

Samsung is bezig met een nieuwe smartband, ofwel een fitnesstracker. De opvolger van de in 2020 uitgebrachte Fit 2 gaat al sinds 2022 rond in het geruchtencircuit, nu komt het model opnieuw in het nieuws. Deze keer met verschillende foto’s.

Galaxy Fit 3 in beeld

Al lange tijd gaan er berichten rond over de Samsung Galaxy Fit 3. In 2022 werd al gesproken over het nieuwe model. Het laatste nieuws over het nieuwe apparaat stamt uit november 2023, maar nog altijd is het horloge niet aangekondigd. Dat kan zomaar binnenkort eens anders zijn. Iemand heeft bij Samsung vroegtijdig beelden online gezet van de nieuwe fitnesstracker. Het product zal de in 2020 uitgebrachte Galaxy Fit 2 opvolgen en onder andere de concurrentie aangaan met bijvoorbeeld de watches van Huawei en ook van Xiaomi.

De nieuwe Samsung Galaxy Fit 3 krijgt een groter scherm en zal de mogelijkheid bieden om snel het bandje te kunnen verwisselen. Het horloge krijgt naar verluidt een 1,61 inch scherm en een gewicht van 21 gram. De smartband zou vervaardigd zijn uit aluminium. Volgens de geruchten krijgt het toestel een batterijduur van circa 13 dagen en dit met een 200 mAh batterij. Onbekend is wanneer het nieuwe horloge precies aangekondigd wordt, maar we verwachten niet dat het nog gek lang gaat duren.