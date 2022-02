Android Update Bulletin week 6: deze toestellen kregen updates

Het was weer een week met updates. Daarbij was er nieuws over het updatebeleid van Samsung, dat een flinke sprong vooruit maakt. We zetten op een rijtje welke toestellen van de week een update hebben mogen ontvangen.

Android updates in week 6

Iedere week zetten we op een rijtje welke Android-apparaten er in de afgelopen week zijn bijgewerkt met een nieuwe update. Dat is ook in de afgelopen week gebeurd. Dat gebeurde in dezelfde week als dat Samsung bekend maakte dat het meer toestellen voor tenminste vijf jaar updates zullen krijgen. Ook werd duidelijk dat de Samsung Galaxy A51 juist minder updates krijgt. Maar welke toestellen zijn in de afgelopen week geüpdatet? Dat zetten we op een rij in het Android Update Bulletin van week 6 – 2022.

Google

Motorola

Nokia

Oppo

Oppo Find X3 Lite: Android 12

Samsung

Ontbreekt er een toestel in dit lijstje, stuur ons een mailtje met een screenshot zodat we hem toe kunnen voegen aan het overzicht!