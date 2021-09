Beveiligingsupdate voor Oppo A91, Huawei P30 Lite en Samsung Galaxy Note 10

Voor meerdere toestellen is een nieuwe beveiligingsupdate uitgebracht door de fabrikant. Dit zien we terug bij de Huawei P30 Lite, Galaxy Note 10-serie van Samsung en de Oppo A91.

Beveiligingsupdates voor Android verschenen

Van het weekend hebben we ons Android Update Bulletin van week 35 gepubliceerd. Hierin vind je precies welke toestellen in de afgelopen week bijgewerkt zijn met een nieuwe update. Diverse toestellen zijn nu eveneens bijgewerkt met een nieuwe update. In onze mailbox zijn de nodige mailtjes hierover binnengekomen. Tijd om alles even op een rijtje te zetten.

Galaxy Note 10

Math laat ons weten dat de Samsung Galaxy Note 10 en Galaxy Note 10+ bijgewerkt is met beveiligingsupdate augustus 2021. Deze patch heeft voor de Samsung een grootte van 927,53MB en brengt volgens de changelog ook verbeteringen in de algehele stabiliteit van het toestel.

Huawei P30 Lite

Ben meldt zich met een update voor de Huawei P30 Lite. Het is de update met versie EMUI 10.0.0.491. Deze 111MB grote update brengt beveiligingsupdate juli naar de smartphone. Een maand geleden bracht de Chinese fabrikant ook al de juni-update uit voor het toestel uit 2019.

Oppo A91

Voor de Oppo A91 staat ook een nieuwe update klaar, zo laat Roelf aan ons weten. De smartphone van de Chinese fabrikant wordt bijgewerkt met beveiligingsupdate augustus 2021. Zover bekend worden verder geen nieuwe functies toegevoegd.

