De mogelijke Samsung Galaxy S21-serie: 3 dingen die we kunnen verwachten (adv)

Samsung komt naar alle waarschijnlijkheid deze week met haar langverwachte Galaxy S21-serie. De smartphonefabrikant heeft grootse plannen met de nieuwe smartphone lijn. Op basis van de eerdere geruchten hebben we een lijstje gemaakt met de dingen die we mogelijk kunnen verwachten bij de S21.

Verwachtingen Galaxy S21

Het is de verwachting dat we morgen de Galaxy S21-serie gaan zien. Daarnaast is de verwachting dat we hier ook de nieuwe Galaxy Buds Pro gaan zien en nog een SmartTag om bijvoorbeeld je sleutelbos terug te vinden. Maar wat weten we al over de S21-serie en wat zijn de verwachtingen?

Drie modellen

Allereerst is het de verwachting dat we net als vorig jaar drie modellen gaan zien, dit blijkt wel uit de verschillende geruchten die de afgelopen naar buiten zijn gekomen. Dit zullen naar verluidt de Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21 Plus en Samsung S21 Ultra zijn. Dit komt overeen met de vorig jaar aangekondigde Galaxy S20-serie die ook uit drie modellen bestond, met de vergelijkbare namen. Als de geruchten kloppen, wordt het dus de naam ‘S21’ en niet ‘S30’. Enigszins zou dit ook logisch zijn; de getallen 21 staan hierbij voor het jaartal waarin de serie verschijnt.

De Galaxy S21 zal veel overeenkomsten hebben met de S21 Plus, zo is de verwachting. Uitschieter is de Galaxy S21 Ultra die wel op verschillende vlakken een hoop verschillen kent met de andere modellen. Als we afgaan op de eerder uitgelekte foto’s, is op het gebied van design een grote verandering te zien. De cameramodule zal op een meer speelse manier deel uitmaken van het ontwerp van de smartphones. Dit is niet zoals bij de S20-serie een eiland, maar zijn ‘losse’ lenzen in de linkerbovenhoek van de achterkant, waarbij de module doorloopt in het metalen frame van de zijkant.

Verbeteringen

Zoals we bij iedere smartphone-aankondiging zien, kunnen we ook bij de Samsung Galaxy S21-serie weer een hoop moois verwachten, zo wordt duidelijk uit de geruchten die rondgaan. We hadden het al over de verandering in het design. Anders is ook de materiaalkeuze. Volgens de geruchten krijgt de S21-serie een matte afwerking wat voor een luxere uitstraling moet zorgen.

Ook op het gebied van snelheid staan weer een hoop verbeteringen klaar. We zagen deze week de aankondiging van de Exynos 2100 chipset. Naar verluidt komt deze processor terug in de modellen van de nieuwe S-serie. Uiteraard zit hier ook weer de ondersteuning bij voor het 5G-netwerk, zodat je klaar bent voor de toekomst. Klaar voor de toekomst ben je overigens sowieso.

Eerder maakte Samsung bekend dat het haar S-serie smartphones voor een minimale periode van drie jaar ondersteunt met Android-updates. Dit betekent dat wanneer de S21-serie met Android 11 verschijnt, je ook nog een update kunt verwachten naar Android 12, Android 13 en zelfs Android 14. Ook krijg je gedurende die periode beveiligingsupdates.

Verder verwachten we verdere optimalisaties van het scherm, dat altijd een belangrijke key-feature is van Samsung. Ook de camera zal verder verbeterd worden, waarbij Samsung de Ultra zou voorzien van 100x Space Zoom. Verder zou een grote verandering zijn dat de toestellen goedkoper moeten zijn dan de voorgaande S20-serie.

S Pen

Het belangrijkste gerucht gaat over de S Pen. Tot dusver is de ondersteuning voor de stylus enkel weggelegd voor de Galaxy Note-serie, maar als we de berichten mogen geloven, kun je voor de S21 ook de S Pen aanschaffen. Dit nieuws is afkomstig van de doorgaans goed betrouwbare bron Winfuture. De stylus kan handig zijn voor het snel maken van aantekeningen, notities of voor bewerkingen aan je foto’s. Daarbij kunnen ook kinderen (of jijzelf) met de S Pen aan de slag, en zo kleurplaten inkleuren met de S Pen via bijvoorbeeld de PENUP app.

Binnenkort zullen we naar verluidt alle details horen over de nieuwe producten die er mogelijk aan zitten te komen.

