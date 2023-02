Samsung Galaxy S20-serie, S20 FE, S21-serie en S21 FE krijgen ook One UI 5.1

Samsung rolt een grootse update uit voor de modellen in de Galaxy S20- en Galaxy S21-serie, inclusief de FE-modellen. De acht verschillende toestellen worden allen bijgewerkt naar One UI 5.1. Deze nieuwe skin brengt een hoop verbeteringen.

Galaxy S20- en S21-serie krijgen One UI 5.1

Vanmiddag schreven we over de Samsung Galaxy S22-serie, Z Fold 4 en Z Flip 4 die de update kregen naar One UI 5.1. Inmiddels kunnen we ook goed nieuws delen voor de bezitters van de Samsung Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, S21, S21+, S21 Ultra, Galaxy S20 FE en de Galaxy S21 FE. Alle acht deze toestellen krijgen vanaf nu namelijk ook gelijk de update aangeboden naar de One UI 5.1 skin. Samen met deze update wordt ook beveiligingsupdate februari 2023 meegeleverd, samen met de Samsung patches. Onder andere Folkert maakt melding van de update.

Nieuwe functies zijn er genoeg. Zo kun je met andere familieleden een gedeeld fotoalbum maken in de Samsung Galerij app. Verder kun je nieuwe bewerkingsopties gebruiken in je foto zoals het weghalen van reflecties of schaduwen. In de camera-app kun je tevens maximaal drie gezichten op een foto veranderen in emoticons, dankzij AR Emoji Camera. Het multitasken moet ook sneller gaan en Samsung Internet Browser maakt het mogelijk om je sessie voort te zetten op een ander apparaat, waar je met hetzelfde Samsung-account bent ingelogd. De changelog van dezelfde update, als die we voor de S22 zagen, hebben we hieronder geplaatst. Deze kun je openen door erop te tikken.

De update wordt vanaf nu uitgerold voor de verschillende modellen. Als je deze kunt downloaden, krijg je hier een melding van. Eventueel kun je bij Instellingen > Software-update ook handmatig controleren of een nieuwe update beschikbaar is.

