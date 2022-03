Android Update Bulletin week 11: deze toestellen kregen updates

Een vrij drukke week met updates was het. Android 12 werd uitgerold, maar ook was het weer een week vol beveiligingsupdates. DroidApp zet in het Android Update Bulletin op een rij welke toestellen zijn bijgewerkt met een update.

Android updates in week 11

In tegenstelling tot vorige week, waar er relatief weinig updates werden verspreid. Dat was in de afgelopen week wel anders; want verschillende merken zijn weer bezig geweest met het updaten van hun devices. Zoals je van DroidApp gewend bent, zetten we ook deze week weer op een rij welke toestellen een update hebben mogen ontvangen. Deze week werd verder bekend dat One UI 4.1 functies naar meer Samsungs komen, net als de camera-opties van de S22 en werd duidelijk wat het updatebeleid wordt van Xiaomi met de 12-serie.

Motorola

Motorola Edge 20: beveiligingsupdate maart

Nokia

Nokia G20: beveiligingsupdate februari

Oppo

Oppo Find X2 Pro: Android 12 met ColorOS 12

Poco

Poco F3: Android 12

Samsung

Ontbreekt er een toestel in dit lijstje, stuur ons een mailtje met een screenshot zodat we hem toe kunnen voegen aan het overzicht!